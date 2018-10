16, Agosto, 2016 16, Agosto, 2016 5:30 a.m. 5:30 a.m.

TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN VIAL EN NINDIRÍ ESTÁ INCONCLUSO

None

La Alcaldía de Nindirí anunció la finalización de la obra, sin embargo algunos ciudadanos aseguran que está inconcluso, pues a falta de andenes, sus viviendas se han inundado cuando llueve. Según María Esther Pérez, el pasado 11 de agosto su casa se inundó a ausencia de rampas y canaletas que impidan que el agua entre. “Como no hay desagüe, hemos puesto sacos de arena para medio amortiguar,(…) son dos veces que se nos mete el agua en la casa” aseguró. Pérez al igual que otras vecinas consideran que el nivel de la calle quedó más alta que las viviendas, razón que conflictúa la corriente del agua. Según Víctor Silva, los contratistas a cargo de la obra pública, no resolverán el problema, pues no estaba contemplada en el contrato que han firmado con la Alcaldía. “Yo le pregunté al ingeniero si iban a poner reductores, y me dijeron que en el contrato que ellos habían hecho la asignación era solo la carretera, y que eso le correspondía a la Alcaldía”, aseguró. Fuente: END