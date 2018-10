CALLAHAM: “COMPRA DE TANQUES ES PARA INTIMIDAR, EN ESPECIAL A COSTA RICA”

Robert Callaham, quien fue embajador de Estados Unidos en Nicaragua entre el 2008 y el 2011, advirtió que la compra de tanques que acaba de realizar el gobierno nicaragüense a Rusia es un acto de intimidación hacia los países vecinos, pero en especial, hacia Costa Rica. El ex diplomático se refirió a la adquisición de las 50 unidades T-72, uno de los cuales ya fue puesta en exhibición en el centro de Managua. "Él (Ortega) ha tirado fuera del país a tres oficiales estadounidenses con los más débiles de los pretextos. En lo que parece ser un intento por intimidar a sus vecinos, especialmente a Costa Rica, que no tiene fuerzas armadas, se las ha ingeniado para comprarle tanques a Rusia. Cuando tres parlamentarios venezolanos trataron de entrar en Nicaragua, para expresar su solidaridad con la oposición política, no pasaron más allá del aeropuerto", escribió Callaham en un artículo de opinión que publicó en el diario Miami Herald, en su versión en inglés, el pasado 14 de agosto. Lee más: COSTA RICA DECOMISARÍA TANQUES RUSOS Y DEMÁS ARMAMENTOS A NICARAGUA SI HACEN ESCALA EN ESE PAÍS El gobierno del presidente Luis Guillermo Solís insiste en que no ve la adquisición como una amenaza a la paz entre Costa Rica y Nicaragua, pese a los conflictos limítrofes bilaterales que se mantienen vivos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Fuente: La Nación.