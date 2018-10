26, Agosto, 2016 26, Agosto, 2016 2:12 a.m. 2:12 a.m.

ALCALDÍA DE JINOTEPE RESOLVIÓ EL PROBLEMA CON COMERCIANTES INCONFORMES

None

Las autoridades de la Alcaldía de Jinotepe, Carazo, colocaron candados en los tramos nuevos de los comerciantes que se fueron al viejo mercado para presionarlos y que regresen al al recién inaugurado mercado Jorge Matus Téllez. Los comerciantes se han mostrado inconformes desde que fueron reubicados, pues aseguran que su mercadería no alcanza, que las ventas han bajado considerablemente y que además, no presta las condiciones, pues pese a que son nuevos, el agua les invade cuando llueve. La medida ha sido celebrada por otros comerciantes que aún permanecen en el mercado nuevo, desde que fueron reubicados, pues el traslado de algunos de ellos al mercado viejo, les merma aun más en las ventas. Mientras que los comerciantes que regresaron al viejo mercado aseguran estar molestos porque el hecho que de que se hayan ido al viejo mercado no significa que hayan abandonado sus tramos en el nuevo que están siendo usados como bodegas. Fuente: Stereo Romance.