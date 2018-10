29, Agosto, 2016 29, Agosto, 2016 10:36 a.m. 10:36 a.m.

AVENDAÑO SOLICITA CONVOCAR A MONTEALEGRE PARA JUICIO

El economista Nestor Avendaño en meses pasados introdujo un escrito en dos juzgados de Managua para la reapertura del caso contra el ex diputado Eduardo Montealegre, con una constancia de la Asamblea Nacional donde indica que el político y ex representante legal del PLI, ya no goza de inmunidad. A la fecha, Avendaño no ha recibido respuesta positiva o negativa de ambos funcionarios que presiden los juzgados, por lo que se presentó hoy un escrito en el que pide convocar a Montealegre y re iniciar el juicio. El economista atribuye el delito de injurias y calumnias recibidas de parte de Montealegre por supuestas declaraciones que el político dio a dos medios de comunicación calificados como graves, pues le señala a Avendaño como uno de los quiebra bancos de café de los años 2000. La Contraloría General de la República (CGR) pidió a Avendaño rendir informes bancaríos de los años 2000 y 2001 que fueron desacreditados por Montealegre. “Quee contenía cantidad de errores y que no tenía consistencia técnica” según el economista citando las palabras del ex diputado.