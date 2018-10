COSTA RICA PIDE EXPLICACIONES A NICARAGUA

None

El Gobierno costarricense pidió este lunes explicaciones a Nicaragua por impedir el ingreso de una delegación colegial de baile de Guanacaste que fue invitada a ese país a realizar una presentación el viernes 26 de agosto.

Se trata del grupo "Añoranzas" conformado por 36 estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Hojancha, en Guanacaste, quienes fueron invitados por el Municipio Villas Sandino, en Chontales, para un intercambio cultural.

La invitación le llegó al director de ese centro educativo, Braulio Miranda, quien explicó que la misma venía firmada por el político Wálter Khadafi Castro y por Yamileth Rosales, encargada del grupo folclórico Patria Querida, de Chontales. La negativa de ingreso a Nicaragua fue dada a conocer por el medio digital ameliarueda.com.

"Los chiquillos pasaron a Migración de Nicaragua, no los dejaron pasar. Supuestamente, les hacía falta un documento que desde hace 15 días se estaba pidiendo como requisito a los grupos artísticos, culturales y religiosos, que era el visto bueno del Ministerio de Cultura de Nicaragua. Los tuvieron siete horas retenidos esperando que el Ministerio de Cultura llamara pero, evidentemente, no iba a llamar porque ellos no tenían conocimiento de la invitación", dijo Miranda.

A los muchachos los acompañaban 20 padres de familia y ocho docentes. Al final, a ninguno dejaron pasar.

Según Melissa Durán, vocera de la Cancillería, el viernes los afectados se pusieron en contacto con la Embajada de Costa Rica, en Nicaragua, que pasó el caso al consulado costarricense.

"El consulado intentó conocer las razones pero, por la hora, no lo logró. Luego, el fin de semana, las oficinas nicaragüenses estuvieron cerradas. Este lunes, el cónsul Álvaro Herrera envió una nueva consulta al Gobierno de Nicaragua, pero aún no ha obtenido respuesta. La Cancillería advierte de que cada país cuenta con la decisión soberana de decidir quién ingresa al país y eso se respeta", manifestó Durán.

Fuente: La Nación.