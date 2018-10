03, Septiembre, 2016 03, Septiembre, 2016 2:49 a.m. 2:49 a.m.

EJÉRCITO DE NICARAGUA: EL MURO DE CENTROAMÉRICA

Durante la celebración del aniversario del Ejército de Nicaragua, el titular de dicha institución, General Julio César Avilés, aseguró que han realizado importantes aportes a la seguridad racional. “El Ejército contiene el paso de las maras hacia el sur, contenemos la violencia en el triángulo del norte, no vienen las maras, no viene la violencia a Nicaragua, ni tampoco pasan por Nicaragua a Costa Rica, ni hacia Panamá, de tal manera que son aportes importantes a la seguridad regional", detalló. Avilés reiteró que el armamento proveniente de Rusia no significa deuda para el país, a como se había especulado que tenía un costo de 80 millones de dólares. El funcionario respaldó su compromiso de “respaldar los esfuerzos por avanzar en el camino correcto, trabajando con disciplina en un escenario complejo como lo es el tráfico de droga, la meta es prevenir y mejorar los niveles de seguridad, para no retroceder y jamás perder la seguridad”, agregó en la celebración del 37 aniversario de la institución castrense”. Fuente: END