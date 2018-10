NICARAGUA PAGARÍA US$6 MILLONES A PETICIÓN DE COSTA RICA

“Costa Rica y Nicaragua tienen que aprender a dialogar, tienen que aprender a sentarse sobre la mesa de negociación. Todo este dinero que se ha tenido que invertir en la CIJ, ese clima que se ha creado innecesariamente, resultado de que no tenemos un puente directo que nos permita enriquecer. Costa Rica y Nicaragua no pueden tener un vacío bilateral, tienen que llenar, tener una agenda común, fortalecer”, sugiere el experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia.

El Estado de Nicaragua pagaría US$6 millones de dólares a petición del Estado de Costa Rica por daños en la Isla Calero o Harbour Head, tras el fallo a favor del país demandante según la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que indicó acordar esfuerzos para enmendar el daño ocasionado, sin embargo ambos litigantes se han negado a sostener diálogos. Recientemente el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís indicó a medios de comunicación la suma exigida al estado de Nicaragua. Las declaraciones dejaron al descubierto la falta de voluntad en las naciones para enmendar el daño de forma que involucre a organismos y cooperación ambiental, asimismo expone la lejana relación bilateral de los dos países que en múltiples ocasiones se han enfrentado en los tribunales internacionales.Contrario a lo que opinan los expertos y mandó la CIJ, ambos Gobiernos no muestran señales de interés por trabajar en conjunto ni consensuar acciones en pro de resarcir el daño que los motivó a enfrentarse.Mauricio Herdocia, Experto en Derecho Internacional y rector de American College. "La indemnización tiene que pagarla Nicaragua, es lo que sentenció un tribunal internacional. Este tribunal dijo que tenemos que ponernos de acuerdo y hemos hecho el esfuerzo. Pero si Nicaragua no paga de forma voluntaria, tenemos que llevar esto al tribunal otra vez para que defina cuál es el monto y cómo se va a pagar", sentenció Solís en días pasados. En cambio los expertos recomiendan invertir energías, esfuerzos y recursos en una agenda positiva que hermane a las naciones y fortalezca relaciones. Herdocia no comparte la idea de cobrar la suma a Nicaragua y aclara que es una propuesta de Costa Rica, no de la CJI, en lugar asegura que "debió ser objeto de una negociación de dos países hermanos que deben buscar el entendimiento para poder superar esta situación, que inclusive todavía podían o pueden sacar un provecho mayor si trabajan conjuntamente para restablecer la conectividad ecosistémica en la zona fronteriza en un proyecto mucho más amplio, de mayores alcances para fortalecer el sistema internacional de áreas protegidas y el corredor biológico mesoamericano".