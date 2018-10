FONARE PODRÍA DEMANDAR A SUJETO QUE ROBÓ HUEVOS DE TORTUGA

4:23 a.m.

#EnDirecto: "Se les está aplicando sanciones económicas a los lugares que vendan huevos de tortugas", sentencia Lara. — 100%NOTICIAS (@CANAL15NIC) 5 de enero de 2017

, aseguró a 100%Noticias, que podrían tomar medidas contra el sujeto que aparece robando huevos de tortuga en una playa deLara aseguró a este medio que hay veda permanente en el caso de las tortugas; de igual forma dio a conocer que una denuncia pasada en el cual aparece un grupo de personas asesinando a una tortuga, están en proceso de investigación.Actualmente en, las tortugas están siendo protegidas por el Ejército en ocasiones de temporada alta. Lara aconsejó a la población no comprar en ningún lado los huevos de las tortugas. El ambientalista dijo que los negocios que distribuyan huevos de tortugas serán sancionados económicamente. Denuncian a sujeto por robar huevos de tortuga from Houston Castillo on Vimeo