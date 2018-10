01, Febrero, 2017 01, Febrero, 2017 3:44 a.m. 3:44 a.m.

POBLADORES PIDEN VUELVA RUTA A COMUNIDADES DE SIUNA

None

Unos 300 productores de las comunidades Cerro Bonito, El Indio y Las Delicias que se trasportaban en tres buses a protestar ante la Alcaldía de Siuna, fueron retenidos por las autoridades policiales. Informa Radio URACCAN Siuna. Los comunitarios aseguran que están siendo perjudicados por la clausura de la ruta El Indio-Siuna, lo cual afecta la movilización de las familias que viven en estas tres comunidades. La ruta es autorizada por el MTI, debido a que abarca parte de la vía troncal Siuna-Mulukukú. “La cancelación de la ruta también afecta a los estudiantes que usan del medio para llegar hasta Tadazna para sus estudios” afirmó Olga Delgadillo, pobladora afectada. “Queremos que la ruta no se nos quite, es más económica para nosotros, porque las otras nos dejan a medio camino, pedimos que se nos escuche” dijo por su parte la también pobladora, Rosa Emilia Muñoz. Onilda Reyes Rocha, alcaldesa de Siuna expresó que la municipalidad no tiene problema en autorizar la concesión para dicho corredor, porque comprenden la demanda de las comunidades, sin embargo afirma es una situación que se debe revisar en conjunto con el MTI porque el corredor abarca parte de la vía troncal Siuna–Mulukukú. Por su parte Alberto González, delegado regional del Ministerio de Transporte e Infraestructura, comentó que están programando una reunión para abordar el tema el viernes, “el problema es que hay una resolución de que no se puede autorizar más rutas sobre los corredores inter municipales”, comenta.