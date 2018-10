TAXISTAS DE JUIGALPA PROTESTAN CONTRA CONDUCTORES "PIRATAS"

4:02 a.m.

Unos 180 taxistas están apostados desde las 5:00 a.m de este miércoles, en las afueras de la casa sandinista en Juigalpa, Chontales, protestando por la supuesta falta de regulación del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) a los conductores piratas.

"Hay demasiados vehículos piratas aquí, andan haciendo recorrido, trayendo a la gente de casa a casa, y las autoridades no regulan eso, ni la Policía, ni el MTI, han dicho nada, Hemos hecho reuniones y no nos han dicho nada , no nos han dado respuesta, por eso es el paro", dijo el taxista Elder Arsenio Mejía a 100%Noticias.

Mejía explicó que los conductores piratas viajan hasta La Libertad, Chontales violando incluso la jurisdicción correspondiente a los taxis.

Los taxistas dijeron que seguirán con el paro hasta que las autoridades correspondientes les den una respuesta.

Actualmente los taxistas en Juigalpa están distribuidos en dos turnos. Uno de 5 a.m. a 2 p.m. y otro de 2:00 p.m a 5:00 a.m.