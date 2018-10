TAXISTAS EN HUELGA DE HAMBRE

4:55 a.m.

Unas 30 personas que se autodenominan “Taxistas Piratas”, realizan un plantón frente a la alcaldía de la ciudad universitaria. Los protestantes realizan una huelga de hambre indefinida, hasta que las autoridades les den respuestas a sus demandas. Informa Eddy López Hernández Los huelguistas aseguran tener años de trabajar como cadetes de taxis, al estar conscientes de ser taxis piratas, argumentan a las autoridades de León que se les legalice otorgándoles las concesiones correspondientes, después de tanto tiempo. “Nos organizamos ante la situación económica que nos encontramos, nosotros éramos conductores, cadetes de taxis legales, debido a que nosotros trabajamos y hacíamos la entrega al dueño y el dinero del combustible y a nuestras casas no llevamos nada, entonces nosotros decidimos tirarnos a las calles a trabajar, ya que cada quién tiene su carro”, dijo Ervin René Ocón, presidente de la cooperativa. Sin embargo, los taxistas en huelga aseguran que el pasado jueves 9 de febrero, las autoridades policiales Policía, en conjunto con la Alcaldía de León, les quitaron seis vehículos y les aplicaron una multa de nueve mil córdobas, por andar trabajando ilegalmente. “Queremos que nos entreguen los carros, había una moratoria de diez años para entregar concesiones y ya pasó la moratoria, nosotros solo queremos trabajar, estamos solicitando 30 concesiones”, pidió Ocón. Las autoridades de la Alcaldía de León aún no se han pronunciado ante las demandas de este grupo, que asegura no se moverá del lugar hasta tener respuestas por parte de las autoridades municipales.