SERVICIO DE AGUA POTABLE ES REHABILITADO EN COMARCA LECHECUAGOS,LEON

10:31 a.m.

*Colaboración de Juan Carlos Picado Después de estar sin agua potable desde el 2 de enero de este año, en el SRigoberto Sampson Granera de la comarca Lechecuagos, municipio de León, el servicio se restableció este miércoles. La comunidad que abastece a los sectoresbeneficia a 840 usuarios. “Para rehabilitar el funcionamiento del proyecto fue necesario la compra de equipos nuevos; como bomba y motor, tubos, sistema eléctrico y otros accesorios. En ello se invirtió 170,800 córdobas. Desde la primera vez que se instaló este sistema, hace 5 años, no se había cambiado. Solamente mantenimiento del tanque y del sistema eléctrico. El equipo lo sustituimos por que ya había dado su vida útil”, dijo Erick Manzanares Mejía, vicepresidente del CAPS y quien gestionó la adquisición de los equipos.Por su parte, Ramón Hernández, presidente del CAPS, considera “que el proceso para la reparación, fue ante organismos no gubernamentales, alcaldía yde León. Hubo la colaboración de parte de la Red CAPS del Municipio de León, Fundación Ecología y Desarrollo y algunos usuarios beneficiando con alimentación de los trabajadores y mano de obra no calificada.