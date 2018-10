CORTE MASIVO DE ÁRBOLES EN LEÓN, POR SIEMBRA DE MANÍ

11:54 a.m.

None

Denuncian arboricidio de 100 árboles para sembrar maní en el municipio de León. Varios ciudadanos denunciaron públicamente en las redes sociales el corte de árboles, según ellos por los monocultivos ligados a la agroexportación.

“Este modelo se ha venido perpetuando y consolidando desde el algodón, llegando ahora al maní y a la caña (....) todo ello nos está llevando a que la vida de la ciudad se vaya volviendo insostenible y están hipotecando el futuro de las hijas e hijos, ya que están destruyendo el suelo, el agua, los árboles, toda la vida microscópica que está en la tierra, el aire, la fauna, todas piezas imprescindibles de la red de la vida”, escribió un leonés en su cuenta de Facebook.

El dueño de los terrenos donde se realizó el corte de árboles, Vicente Alegre, expresó que contó con los permisos necesarios para realizar la actividad.

“Yo no estoy ocultando nada, se botaron los palos con permiso y se va a reforestar. En invierno se va a reforestar una parte para proteger, porque me conviene a mí también. Soy el que más he sembrado palos en el departamento de León”, aseguró Alegre.

Los ambientalistas recuerdan que ley establece que ningún árbol se corta sin autorización municipal.

“Nadie puede cortar un árbol, sino es con el aval municipal. Siempre y cuando pase por un análisis, si se van a cortar es porque están enfermos, porque estén en amenaza de caer, tiene que tener un plan de gestión ambiental”, dijo el ambientalista Kamilo Lara.