HOSPITAL MILITAR RESPONDE A DENUNCIA POR NEGLIGENCIA MÉDICA

9:41 a.m.

Una supuesta negligencia médica es lo que denunció ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) la paciente Jessica Fuertes, quien dijo que el pasado 16 de enero perdió a su bebé tras practicarle una cesárea que consideró tardía.

Ella se presentó con un informe del Ministerio de Salud (MINSA) ante los derechos humanos, este documento no dice precisamente que hubo negligencia, pero sí realizan observaciones al proceso de atención, como que no se realizó un ultrasonido al momento que ingresó para dar a luz, hubo una hora de demora en la realización del procedimiento quirúrgico.

“Ellos dijeron que yo estaba vomitando, mis contracciones eran más seguidas y miraban donde mi hija ya estaba sufriendo, la frecuencia cardiaca ya estaba bajando y ellos no hacían nada. Yo sentía cuando mi hija se estaba muriendo dentro de mí, miré cuando la frecuencia cardiaca de mi hija bajó, ellos miraban todo eso y no hacían nada, me dejaron sola y en ese momento mi hija murió, yo lo sentí dentro de mí”, expresó llorando Fuertes.

“El protocolo médico indica que cuando hay un sufrimiento fetal hay que cesariar lo más pronto, media hora y ellos lo hicieron a la hora. Cuando ellos deciden hacer la cesárea la niña ya estaba fallecida en el vientre de ella y ellos reaccionan ante el reclamo de la madre y decir que la bebé ya estaba fallecida”, señaló la abogada de Fuertes, Jonarquis Martínez.

100% Noticias conversó con el sub director de atención médica del centro hospitalario, y negó la supuesta negligencia en esta paciente que consideran de alto riesgo.

“En el momento del ingreso a emergencias el médico la valora y a juicio del médico considera si es necesario repetir un ultrasonido o pasarla a un área más adelantada como es labor y parto donde ahí ya hay monitoreo del estado fetal, si es asegurable o no es asegurable. Ninguna de las dos auditorías son contradictorias, ninguna establece que hubo negligencia médica” declaró Turcios.

La abogada de Jessica Fuertes también puso la denuncia de negligencia médica ante la Policía Nacional.