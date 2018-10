MOVIMIENTO ANTICANAL NO SE SIENTE REPRESENTADO POR EL PLC

6:11 a.m.

Por Houston Castillo

Francisca Ramírez, líder anticanal ha reaccionado este domingo tras conocer que la próxima semana la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentará ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional la iniciativa de derogación de la Ley 840, Ley creadora del proyecto del Gran Canal Interoceánico.

Ramírez dijo desconocer cuáles son las intenciones de este partido político para promover la derogación de la Ley, y enfatizó que lejos de representarlos han perjudicado a los campesinos con sus "contradicciones".

"No sabemos con qué intenciones el PLC está utilizando esa iniciativa, si es por el año electoral, si es porque quieren desbaratar el movimiento anticanal, no sabemos pero nosotros como ciudadanos que estamos defendiendo nuestras tierras no nos representan, al contrario nos han hecho daño porque cuando se aprobó la Ley, ellos (el PLC) votaron a favor" indicó Ramírez vía telefónica a 100%Noticias.

El proyecto fue aprobado por 86 de los 88 diputados presentes en el plenario, con dos abstenciones en el año 2012; y la oposición liberal, minoría en el Parlamento, respaldó la iniciativa, aunque expresó su temor respecto a la Administración que el Gobierno del presidente Daniel Ortega pueda dar al proyecto.

Francisca Ramírez aprovechó para anunciar las marchas 88 y 89 que realizarán los campesinos en el Polo de Desarrollo Daniel Guido y en la comunidad El Dorado, en El Tule, para celebrar los