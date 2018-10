ANCIANO DENUNCIA ABUSO DE AUTORIDAD POLICIAL

El anciano José Esteban Gonzales que se viralizó en las redes sociales por intentar frenar una carrera de motocicletas aparentemente ilegal, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el abuso de autoridad de policial que sufrió ese día por oponerse a la actividad.

"Yo fui maltratado, tengo una costilla que me duele todavía; me dejaron cicatrices y no me había dado cuenta (de la magnitud de la agresión) hasta que miré unas manchas de sangre en la camisa", afirmó González durante su comparecencia a los medios.

El anciano mostró los hematomas en su cuerpo producto de la golpiza | Iris Castillo

El anciano que fue liberado minutos después ante la presión de los ciudadanos, aseguró que ese día perdió los estribos en cierto momento al gritar que se detuviera la carrera; no obstante afirma que no era para que lo golpearan de esa forma.

Marcos Carmona, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos indicó que la vida del anciano se expuso tras esa agresión pues "Esteban fue objeto de una operación a corazón abierto".

"Por solo hecho de estar reclamando una carrera de motos ilegal sufrió estos atropellos en detrimento de la condición humana, pero también atentaron en el derecho primordial como es la vida, porque José Esteban fue objeto de una operación a corazón abierto, por lo que este atropello vamos a llevarlo a instancias internacionales", afirmó Carmona.

José Esteban González, fue un prominente defensor de derechos humanos durante la dictadura Somocista, según datos periodísticos.

100% Noticias abordó este jueves a la comisionada mayor Vilma González, jefa de Relaciones de Públicas de la Policía sobre el tema pero no respondió a los cuestionamientos.