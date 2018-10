BILWI SIN ENERGÍA, SIN AGUA Y CON BROTE DE MALARIA

6:07 a.m.

Los pobladores del municipio de Bilwi, Puerto Cabezas se queja por la falta de electricidad y servicio de agua potable desde hace varios días, es por ello que piden al gobierno central una solución a esta difícil situación.

Según el periodista Heberto Jarquín del Noticiero La Pedrada, la población se queja porque el municipio de Bilwi no está interconectado a la red energética nacional y las empresas que brindan el servicio no tienen la capacidad de prestar el servicio de energía.

“Aquí en Bilwi hay dificultades por la precariedad del muelle de Puerto Cabezas, que dificulta el traslado de suministros. Otra de las cosas es que la población se pregunta es por qué el interconectado no entra directamente al municipio. Al no haber energía, no hay agua potable. La industria pesquera también ha tenido muchas pérdidas”, manifestó Jarquín.

Algunos pobladores han manifestado que si no les resuelven la problemática saldrán nuevamente a las calles a protestar.

Otra de las preocupaciones de los pobladores de Puerto Cabezas es que en la zona hay una alerta por los casos de Malaria y la falta de energía eléctrica y agua potable vuelve más caótica la situación.

Fotos cortesía Heberto Jarquín , Noticiero La Pedrada