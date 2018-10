LA PETICIÓN DE HUBERT SILVA ANTES DE SER TRASLADADO A LA CÁRCEL

9:07 a.m.

El ex mánager de beisbol Hubert Silva, quien es acusado por el delito de homicidio imprudente y lesiones imprudentes en perjuicio de cuatro personas que murieron en un fatídico accidente de tránsito en la carretera a Nandaime, compareció en un video que fue colgado en las redes sociales este martes solicitando al juez una oportunidad para retomar su caso debido al estado de salud actualmente.

"El dolor de la columna no me deja dormir, me tiene impaciente, pero bueno si esa es la orden como buen soldado la acepto", dijo Silva en un video.

El beisbolista añadió "que es inocente de lo que se le acusa" y pidió hacer consciencia de su situación.

Silva quien será dado de alta, podría ser trasladado a prisión este martes.

El juez Jaime Aguilar de Nandaime dictó prisión preventiva contra el beisbolista el pasado 15 de junio; y fijó la audiencia inicial para el próximo 21 de junio.