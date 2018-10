PRODUCTORES DE HUEVO PASAN MALA RACHA

10:33 a.m.

Los, pues actualmente los precios de venta no compensan los costos de producción. Unaoscila entre 55 y 90 córdobas.A esto se le suma que la buena producción diaria de 74 mil cajillas choca con el, que no se detiene. “Todavía no hemos podido llegar a un nivel de precios donde puedan ser equitativos para que el productor pueda tener márgenes de ganancia. Tenemos una buena. Hay posibilidades que se meta también huevos de otras partes a través del contrabando”, dijo, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Avícolas de Nicaragua (). © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!