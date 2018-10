LA HISTORIA DEL JOVEN QUE ECHA TORTILLAS Y QUE ASPIRA SER MISTER MUNDO

Un joven originario del municipio de Nandaime, departamento de Granada aspira a ganar un certamen de belleza en Nicaragua, sin embargo este joven no es como muchos que acostumbran a presumir las vanidades que lo rodean y eso ha llamado la atención de muchos en las redes sociales. Eliezer Zamuria es totalmente diferente, él echa tortillas para ayudar a su, distribuye su tiempo como entrenador de gimnasio y estudiante de inglés. El segura que no le importan las críticas de quienes intentan verlo de menos por ser de origen humilde. "He hecho tortillas desde que tengo memoria, siempre ha sido el negocio de mi mamá ...quiero demostrarle a la juventud que también podemos lograr cosas apoyando a la familia", dijo el joven.La madre de Zamuria dijo que está orgulloso de él pues "siempre la ha apoyado en las situaciones difíciles".n el concurso Míster Mundo Nicaragua, de ganar este certamen de belleza podrá ser un ejemplo que en la vida, el dinero, los lujos y las vanidades no son determinantes en alcanzar los sueños, ni siquiera en una pasarela.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!