CONDENAN A 22 AÑOS DE PRISIÓN A HOMBRE QUE VIOLÓ A UNA BEBÉ DE 13 MESES

Bryan Omar García fue condenado asecuestro simple y exposición de la vida en perjuicio de una bebé de trece meses de nacida. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio en el municipio El Cuá, en Jinotega.Por el delito de de violación agravada García pasará 15 años de prisión, 5 años por el delito de secuestro simple y dos años por la exposición de la vida de la menor. El hombre declaró al diario La Prensa que cometió el hecho "porque se le metió el diablo". “Yo no recuerdo nada, normal salí del bar y me fui para allá, de ahí no sé qué pasó, porque andaba bien borracho, lo másporque eso yo nunca lo había hecho, jamás, no sé cómo pasó, no sé por qué mi mente actuó de esa manera, nunca hubiera cometido eso”, dijo García al diario nacional

