24, Agosto, 2017 24, Agosto, 2017 12:36 p.m. 12:36 p.m.

TAXISTAS PIRATAS Y LEGALES REALIZAN PLANTÓN EN IRTRAMMA

Taxistas piratas y legales se plantaron en las afueras del Instituto Regulador del Transporte en Managua (IRTRAMMA) para exigirle a su director Amaru Ramírez que les entregue los resultados de los estudios de factibilidad que determinarán si se pueden o no otorgar más concesiones al sector selectivo. Los piratas piden ser legalizados mientras que las cooperativas de taxis, exigen que no se otorguen nuevas concesiones. El grupo de taxistas piratas provenientes de León piden la entrega de permisos de operación ya que hasta la fecha unos 80 taxis ruletean de manera ilegal. “Nosotros hemos tenido conflictos con los taxis legales de León, ellos nos han quebrado vidrios, nos han desbaratado los carros. Según nosotros con reunión con Amaru él nos dijo que se hizo un estudio, entonces nosotros venimos a ver el resultado de los estudios”, dijo Salvador Jirón, de la Cooperativa René Núñez Téllez. Por su parte, los taxistas que trabajan con sus permisos en regla exigieron que no se entreguen más concesiones. “El sector transporte está bien golpeado y estamos a punto de quebrar. Aquí no se nos deja trabajar en ningún lado, además de los piratas, las caponeras que andan por toda Managua, si nosotros nos paramos en algún mercado nos multan, si nos paramos en un centro comercial nos multan”, señaló José Merlo, de la Unidad de Cooperativas Independientes. Merlo comunicó a 100% Noticias que fueron recibidos por Amaru Ramírez y este les aseguró que no se otorgarán más concesiones. © 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!