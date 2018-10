TAXISTAS ILEGALES SEÑALAN DE ACTOS “VANDÁLICOS” EN SU CONTRA

3:30 a.m.

Colaboración de Juan Carlos Picado

La noche del pasado domingo, William Benito Sáenz, vicepresidente de la Cooperativa de Taxis Ingeniero René Núñez Téllez, una de las quefue agredido a pedradas por cuatro motociclistas que pasaron frente a las instalaciones de la cooperativa. Ervin Ocón, presidente de la René Núñez, contó que Sáenz recibió 14 puntadas en la cabeza, heridas que fueron provocadas por una pedrada. Además, cuatro unidades de taxis resultaron parcialmente dañadas por el ataque pandilleril,Ocón calificó el ataque dey acusó de ser los autores del intento de homicidio a los miembros directivos de las cooperativa taxis legales, por los que solicito la intervención inmediata del gobierno central ante la incapacidad de las autoridades municipales para escucharlos y resolver el problema.Según Ocón, expreso que Sáenz no es el primer agredido, en el último varios de ellos fueron heridos o destruidos sus vehículos.Uno de los vehículos dañados por vándalos | Cortesía El dirigente de la cooperativa dijo que desde hace meses que comenzaron los enfrentamientos entre legales e ilegales,en pérdidas materiales, sin incluir las heridas y los golpes recibidos por los agremiados, siendo el mismo que recibiera una puñalada en un incidente contra los legales. También lamento que las denuncias interpuestas ante las autoridades policiales solo queden en el archivo y no actúen conforme a la ley. Buscamos la versión de los dirigentes de taxis legales de esta metrópolis, sin embargo, la secretaria informó que, pero vía telefónica, estos expresaron no ser responsable de los señalamientos.

