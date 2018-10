NICA ACT SERÍA APROBADA ESTE MARTES EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EEUU

2:46 a.m.

Foto: Tomada del Twitter de Ileana Ros-Lehtinen

A fondo: Todo lo que debés saber sobre la Nica Act

Este martes se tiene previsto que sea aprobada la iniciativa de leyo “Nica Act”, ante el pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dando de esta forma un paso más para que avance al Senado. Una vez aprobada la Nica Act en el Congreso, deberá ser discutida y aprobada en laLa congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, informó en su cuenta de Twitter que la Nica Act "será presentado ante el pleno de la Cámara de Representantes paraa los derechos humanos". Varios sectores en Nicaragua han rechazado lapor creer que afectaría la economía del país."Existe alguna posibilidad de que eso (la Nica Act) se pueda trabajar y se pueda persuadir para que no se pueda aprobar", dijo a 100% NOTICIAS, Álvaro Rodríguez Zapata, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham). "Nosotros consideramos de que no debemos permitir que vengan sanciones a querer perjudicar nuestra nación. Nosotros trabajamos por la nación, no trabajamos por un gobierno. Los gobernantes pasan y los pueblos quedan", añadió Rodríguez. La “Nica Act” se opone a los préstamos de las instituciones financieras internacionales para ela menos que se realicen comicios libres, transparentes y competitivos.del Hemisferio Occidental a finales de mayo pasado y en julio por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos .

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!