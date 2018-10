"NOS LEVANTAMOS Y EL AGUA NOS LLEGABA A LA CINTURA": EL RELATO DE FAMILIAS RIVENSES INUNDADAS

Foto: Cortesía El 19 Digital

Pobladores de las comunidades, en el departamento de Rivas, han relatado los momentos de horror que vivieron hace una semana cuando sus viviendas se inundaron por las lluvias que dejaron un saldo de 15 muertos en toda Nicaragua. “No sabíamos cómo socorrer al otro, gritábamos, solo le decíamos: ‘¿Cómo estás? ¿Estás vivo? ¿Estás bien?, ve a ver cómo te ayudás’, porque idiay nosotros teníamos el agua hasta acá (hace señas en la cintura). Aquí no hubo alcaldía, aquí no hubo militante del FSLN, entonces digo yo: ‘siguen jugando con el hambre del pueblo, siguen jugando con los niños’.¿Dónde está? Ni los que dicen que van para alcaldes vinieron”, dijo al diario La Prensa, Naciancena Chávez, habitante de la comunidad de La Cleba, en Tola, Rivas. Otra habitante relató que se subieron a un árbol para evitar que se ahogara junto a sus hijos.“Pasamos una situación difícil a la hora de que se vino la tormenta. A las 5:30 a.m. que me levanté con mi familia estábamos anegados todos. Teníamos a la cintura en el agua. Subimos a un árbol de tamarindo desde las 5:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. queagregó por su parte Johana López, habitante de la comunidad La Higuera, en Tola, Rivas. “A las 11 a.m. mi niña ya estaba con hipotermia, estaba morada”, agregó López a La Prensa. Las lluvias que dejaron a Nicaragua con el saldo de muertos más grande de Centroamérica, se debieron a un sistema de baja presión y por la presencia de la tormenta tropical ‘Nate’. El gobierno reportó que el departamento de Rivas fue el más afectado. VIDEO: Cortesía Ramón Villareal | Diario La Prensa

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!