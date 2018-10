POLICÍA INTENTA DETENER A JOVEN SIN ORDEN LEGAL

han sido denunciada nuevamente por intentar detener a golpes a Melvin Olivas, de 19 años de edad junto a varios amigos de él, mientras consumían alcohol en las afueras de una vivienda, ha denunciado a 100% NOTICIAS, Victor Alexis Olivas, hermano de uno de los agredidos. Los hechos ocurrieron la noche de este lunes cuando una patrulla policial pasó por la vivienda de los hermanos Olivas y sin" irrumpieron a la vivienda para detener a Melvin por responder de una mala forma a los agentes policiales quienes les exigieron que "buscaran algo de oficio qué hacer"."Ellos no hicieron ningún daño, no había orden de arresto, mi hermano no es la gran cosa que se diga, mi hermano no es buena cosa, pero de eso a que te detengan porpuntualizó Olivas. Victor además indicó que los agentes se molestaron cuando su hermano les respondió y fue cuando los "Dantos" se bajaron de la camioneta y se lo intentaron llevar junto a sus otros amigos; no obstante en el forcejeo Melvin escapó, llevándose detenido al resto de jóvenes sin ninguna orden.

