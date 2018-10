FEMICIDA: "NO ME ARREPIENTO DE HABERLA MATADO"

3:06 a.m.

La justicia de Nicaragua presentó este miércoles a Óscar Guido García, de 37 años, señalado de haber asesinado a su cónyuge Juana Ochoa, el pasado 18 de noviembre, en una comunidad de Siuna, en el Caribe Norte. En declaraciones a los, el femicida alegó que actuó en defensa propia, ya que su pareja fue quien lo “atacó primero” y por eso la mató.", dijo escuetamente el sujeto quien intentó justificar el crimen asegurando que la mujer intentó agredirlo en tres ocasiones con un cuchillo, por lo que metió una mano para que no lo lesionara. Posteriormente agarró un machete que la víctima usaba para cortar leña y la mató. “Cuando uno está indignado, en el momento, es capaz de cualquier cosa. Yo no he sido ninguno de esos tequiosos, ni malandrín, ni nada por el estilo. Solo le di un machetazo”, agregó el femicida.

