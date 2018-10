HOMBRE CASI MATA A MACHETAZOS A SU ESPOSA EN CHINANDEGA

de 44 años, quedó en estado delicado de salud después de recibir varios machetazos en su cuerpo y cabeza a manos de su esposode 40 años quién se encuentra prófugo de la justicia. El hecho ocurrió la tarde de este lunes, en el reparto Divino Niño, al norte de la ciudad de. La fémina llegó al Hospital España y luego remitida al hospital capitalino Antonio Lenin Fonseca con severas heridas en su cabeza, rostro, espalda y brazos. La brutal agresión se dio en la casa de habitación de la pareja, cuando, porque María no le tenía frito unos frijoles que le había pedido. “Varias veces, él ya la había amenazado de muerte, esta vez llegó malcriado a la casa y como no le quiso hacer unos frijoles fritos le tiró el plato de comida en la cara y a pesar que ella corrió para salvarse la alcanzó y la macheteó. Mi mamá tiene 14 años de aguantar maltrato físico y psicológico de parte de mi padrastro”, contó Deylin Moreno al medio TN8.Foto: Belkiss Medina / TN8 “Escuchamos los gritos desesperados y cuando salimos él hombre salió corriendo, pero no pudimos hacer nada por detenerlo, pues él llevaba consigo el machete y solo mujeres habíamos en el lugar, estamos sorprendido por lo que pasó, somos vecinos y no sabíamos qué problemas habían entre ellos”, expresó su vecina Olga Nicaragua. El caso fue denunciado en la, quien busca al agresor y quien trabaja como guarda de seguridad. Foto cortesía

