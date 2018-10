HOMBRE MUERE AL CAERLE ÁRBOL DE GUANACASTE

El señor Luis Francisco Murillo de 44 años pereció este miércoles luego de que le cayera un árbol de Guanacaste, cuando este se desplazaba en su motocicleta en Granada.Se presume que laiba rumbo a su trabajo en el, donde laboraba como conductor del personal encargado del corte de café. El cuerpo fue encontrado por sus, quienes al ver que no llegaba a laborar y no contestaba su celular, decidieron ir a buscarlo, encontrándose con la trágica escena.Por su parte, las unidades de emergencia de lase presentaron al lugar, pero lamentablemente ya no había nada que hacer, debido a que la víctima ya no presentaba ningún signo de vida. La víctima era originaria dey habitaba en el sector del barrio San Ignacio o mejor conocido como,Foto cortesía TN8.