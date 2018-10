PERIODISTAS SE DECLARAN EN HUELGA DE HAMBRE

10:22 a.m.

Los periodistas Henry Vado Amador, Leonel Laguna y la joven Amelia Alvarado, iniciaron una huelga de hambre como medida de presión para que la Lotería Nacional le desembolse al Colegio de Periodistas de Nicaragua, las ganancias de los sorteos realizados en los meses de marzo y septiembre del año 2017.

En el caso del periodista Vado, éste inicio la huelga de hambre el 1 de enero, sin embargo se ha sumado el presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Leonel Laguna y la joven Amelia Alvarado, quien trabaja para dicha institución.

"Desde marzo del año 2016 que nos reportaron una ganancia mayor a los cuatro millones de córdobas, Lotería Nacional nos ha cantado cero. Nos ha dicho que no han tenido ganancias, si no que han tenido pérdidas", lamentó Leonel Laguna, y agregó que en realidad lo que hace la Lotería Nacional es cobrar los gastos de operación de la institución en la semana que le corresponde el sorteo al Colegio de Periodistas de Nicaragua.

"La planilla es de 135 mil córdobas en pago de jubilaciones. Son personas de todo el país que vienen de todo el país y que no vienen desde septiembre por no haber fondos", agregó el periodista Según el diputado"la ley se tiene que cumplir" y aseguró que sino hay ganancias no puede haber entrega de dinero.

100% NOTICIAS visitó las instalaciones de la Lotería Nacional a través de su asistente, Ernesto Vallecillo, gerente general de la Institución quien comunicó que en los próximos días brindaran una conferencia de prensa para aclarar la situación.

"Es una lástima que los periodistas estén en huelga de hambre. Deberían buscar un intermediario en el gobierno para entregar esos recursos si los hay", agregó Navarro.

Parte de los fondos destinados al Colegio de Periodistas están destinados para apoyar a hombres y mujeres de prensa retirados.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!