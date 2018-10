DENUNCIAN A DELEGADO DEL MEFCA POR SUPUESTO ACOSO SEXUAL

En el municipio de Rosita, en la Región Autónoma del Atlántico Norte, se está investigando una denuncia de supuesto acoso sexual contra el delegado municipal del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCA), Erick Meléndez. Kenia Herrera Palacios, quien laboraba como técnica de campo en este ministerio, rompió el silencio al denunciar a Meléndez, quien supuestamente entraba a su oficina a mostrarle sus genitales. “De repente yo estoy sentada en la oficina, sola, cuando él (Meléndez) se baja el pantalón y me pone el pene en el hombro. Yo le puse un alto y le dije al coordinador a don Rodrigo Larrabe, que Erick me estaba acosando, y él me dijo que él no podía hacer nada porque eso eran problemas personales”, contó Kenia. La fémina relata que en su trabajo le dijeron que redactara una carta donde señalara que Meléndez era respetuoso, “prácticamente me dieron a insinuar que si no la hacía, que me corrían”. Larrabe dijo que esto lo conoce la ministra del MEFCA, “eso está en manos de la jefatura. La jefatura se entiende por la ministra”, declaró vía telefónica al periodista de Rosita, Isaías Alcántara. Otra denunciante es Eloisa Thomson Rosales, protagonista del “Proyecto Cacao”, quien relató que Meléndez la llamó para ofrecerle el “Bono Patio”, y cuando ella llegó a su oficina la encerró, y quiso abusar sexualmente de ella. “Cuando yo llegué a la oficina no había nadie, él estaba sólo, él me dijo ‘pase adelante’, y cuando yo entro él cierra la puerta. Yo le doy mis papeles y él no tocó mis papeles, nada más se me tiró encima”, dijo Thomson. Por su parte, Meléndez no quiso brindar su versión ante estas acusaciones, sólo dijo que anteriormente firmó una mediación con Eloisa. *Con información de Isaías Alcántara

