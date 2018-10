FAMILIA DE VÍCTIMAS DE PITBULL ESTÁN INDIGNADOS

Toda una polémica se originó en las redes sociales ante la publicación de fotografías de un perro pitbull llamado “Zeus” muerto a garrotazos en una ferretería de Managua. El can anteriormente había atacado a una niña y su abuela a quienes les dejó mordeduras en sus pies y brazos. El padre de la menor, Carlos Guevara se mostró indignado por algunos comentarios que minimizaron el ataque que sufrió su hija y suegra, a quien le hicieron 80 puntadas en su pie y tiene lesiones en dos tendones producto de las mordeduras del pitbull.“El perro del vecino que vive al otro lado, salió y se metió de un solo a la casa de mi suegra, el perro de un solo se le fue a la niña, entonces ella se tiró a quitárselo y ahí fue donde la agarró a ella, después llegó un hermano de ella se lo intentaron quitar, hasta que lo lograron quitar y el perro se salió y se fue a meter a una ferretería y allá mordió como a tres (personas). La niña anda traumada en las noches se levanta a cada rato y tiembla”, expresó Carlos Guevara, padre de la niña mordida por el can. Cámara de seguridad captó el momento cuando el perro entra a la ferretería:Hay quienes han rechazado la forma en que dieron muerte al perro. La dueña de Zeus, Sandra Báez realizó este lunes una protesta con un grupo de personas en las afueras del Distrito III de la Policía Nacional. “Mi mamá escuchaba como maltrataban al perro, como estaba agonizando, escuchó el disparo que le dieron en el lomo. Mi papá va a la ferretería lo ve agonizando y le dijo al dueño de la ferretería que le haga el favor que mate al perro para que ya no siga sufriendo. Yo me hago responsable de todo lo que haya hecho mi perro, pero no fue manera de morir porque ellos no son las autoridades competentes, no son Minsa, no son Policía. Además no fue en defensa de alguien porque quiero que me demuestren a dónde mordió a alguien en la ferretería”, dijo la dueña del perro. Los organismos ambientales que hacen un llamado a los propietarios de mascotas a que sepan educarlos, que un perro jamás debe estar suelto en las calles, ni amarrado al fondo de un patio porque se vuelven agresivos. Además hicieron un llamado a la responsabilidad, pues al final quien paga los platos rotos son las mascotas.

