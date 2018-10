PERRO PITBULL ATACÓ A MUJER EN JINOTEPE

Lee también: FAMILIA DE VÍCTIMAS DE PITBULL ESTÁN INDIGNADOS

El pasado 2 de enero, una mujer de 35 años fue atacada por un perro de la raza pitbull en las calles de Jinotepe, producto del ataque se encuentra con un yeso en el brazo y heridas en la pierna. La fémina cuya identidad prefirió no ser revelada, dijo en entrevista al medio local Stereo Romance que teme a las represalias pues “ahora hay más defensa por el animal que por la persona”.La víctima relató que el día del hecho, ella iba de Jinotepe hacia Dolores haciendo ejercicio y el animal estaba en los tanques (cercanía de Dolores), “cuando pasé el animal se me tiró encima, me mordió el pie izquierdo, gritaba y pedía ayuda, metí la mano y me lesionó, la ando con yeso, tengo fisura en la mano derecha”.Un hombre que pasaba por el lugar la auxilió y le quitó al can, posteriormente fue llevada a un centro asistencial. La mujer aclaró que el dueño del perro le dio primeramente 1 mil 500 córdobas y después 3 mil 200 más para pagar medicinas, pero ella lleva ya cuatro semanas sin trabajar, pues estaba citada a laborar el 3 de enero en una zona franca, “el dueño del perro me dijo que él me dará lo que pueda”, agregó. La semana pasada se registró otro ataque de un perro de esta raza a una niña y dos adultos. El incidente provocó polémica, pues tras el ataque se le dio muerte al animal a garrotazos y de un disparo. Muchos defendieron la vida de las personas atacadas por el can, mientras que otros criticaron que hayan matado al perro. *Fotos Stereo Romance

