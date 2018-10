POLICÍA INVESTIGA PARA DAR CON ASESINOS DE NIÑA DE 12 AÑOS EN PUEBLO NUEVO, ESTELÍ

La Policía Nacional podría obtener información de parte de una amiga de la niña Yesbeling María Espinoza Calero de 12 años, para determinar quién o quiénes le quitaron la vida, y cuyo cuerpo fue encontrado la tarde del martes dentro de un pozo en la comunidad Los Llanos número uno, en Pueblo Nuevo, Estelí. Se presume que una compañera de clases de la menor había estado con ella el 24 de noviembre del año pasado, fecha en que desapareció, y posiblemente podría saber más de este crimen, según el medio Radio Ya. Flora Adelina Espinoza Calero, madre de la niña, contó que las esperanzas de encontrar viva a su hija se terminaron cuando uno de sus hermanos identificó a la menor. “Ellos me dijeron que estaba un cadáver dentro del pozo, pero que todavía no la habían sacado para identificarlo. Cuando ya lo sacaron me llamaron que era una niña que llegara para identificarla, pero cuando ya llegué mi hermano ya había llegado a identificarla y me dice que es mi niña. Dice mi hermano que la niña tenía alambres de púas en el cuello y en la cinturita, y tenía unas piedras amarradas”, dijo Flora Adelina. Flora Adelina Espinoza Calero, madre de Yesbeling La menor también presentaba señales de abuso sexual, pero serán las autoridades quienes confirmen esto, y la causa exacta de su muerte. Por su parte la madre de la niña pide justicia por la muerte de Yesbeling, agrega que ella no tenía enemistades con nadie. “Se tiene que hacer justicia por lo que le hicieron a mi hija, porque mi hija no tiene la culpa de nada de lo que pasó, y si es alguien que tenía algo en contra de mi hija, lo hubiera hecho conmigo, no con mi hija porque ella no tiene culpa de nada”, declaró.

