HOMBRE ACEPTÓ HABER ABUSADO DE SU HIJA DESDE LOS 9 AÑOS EN CARAZO

José Ángel Muñoz Gutiérrez de 35 años de edad, admitió durante su audiencia del pasado miércoles haber abusado sexualmente a su hija, delito por los cual el Ministerio Público lo acusa.

El hombre padre de la menor de 11 años, dijo a la juez que no perdiera más el tiempo en realizar juicio, "yo soy culpable de todo lo que me acusan, es cierto, yo tocaba a mi hija, yo me aprovechaba de ella cuando mi mujer salía, pero eso sí, nunca la penetré", dijo el aberrado hombre.

Según el Ministerio Público, los hechos empezaron a suceder en el año 2016, cuando la menor tenía 9 años, su padre aprovechándose del parentesco y la autoridad en su hija, la desnudaba y se desnudaba él, realizaba tocamientos y se subía sobre el cuerpecito de la menor y eyaculaba sobre ella.

El delito fue tipificado como abuso sexual agravado y el Ministerio Público solicitó que se le imponga le pena máxima de 20 años de prisión, tomando en cuenta el parentesco de la víctima y el acusado.

El 22 de enero fue la última vez que realizó el abuso, en tanto la menor será tratada por un psicólogo para sobrellevar lo que vivió en manos de quien debió cuidarla y protegerla.