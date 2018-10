23, Febrero, 2018 23, Febrero, 2018 3:15 a.m. 3:15 a.m.

LA AMARRARON, LA ABANDONARON Y LE ROBARON 17 MIL DÓLARES

Una mujer fue víctima de un robo con intimidación por parte de tres sujetos de identidad desconocida, entre ellos dos hombres y una mujer, quienes le quitaron 17 mil dólares, el hecho ocurrió mientras se dirigía a un banco en Juigalpa, Chontales, a hacer una transacción financiera. La víctima es Isabel Ojeda, de 63 años, quien testificó que una mujer la interceptó en el camino y que con engaños se la llevó hasta subirla a un vehículo, siendo intimidada después con una pistola. El hecho ocurrió al momento que los delincuentes estaban sobre la vía entre las comarcas El Quebrantadero y Piedras Grandes, Juigalpa. Los individuos le amarraron las manos, la golpearon con la pistola y luego la dejaron abandonada, llevándose la fuerte suma de dinero. Ojeda explicó que posteriormente, llegó su yerno a traerla y luego la llevó a un banco en Juigalpa para depositar el dinero. "Cuando llegué a caja, la muchacha me dijo que tenía que tener un soporte del dinero para abrir la cuenta en dólares. Me salí del banco con los reales en la bolsa", dijo la víctima, quien para ese momento estaba sola. La mujer cree que los sujetos le dieron algo para no darse cuenta de lo que sucedia en el momento. La víctima interpuso una denuncia ante la policía por el robo que sufrió. Hasta el momento, la Policía de Juigalpa no ha informado si han logrado detener a alguna persona vinculada con este caso. Con información de END.