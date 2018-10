DENUNCIAN SUPUESTA ELECCIÓN ILEGAL DE JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL DE COMUNIDAD INDÍGENA EN SÉBACO

*Foto: a la izquierda Víctor Manuel Chavarría Dávila, a la derecha el alcalde Luis Antonio Martínez Medal Víctor Manuel Chavarría Dávila, presidente de la Comunidad Indígena de Sébaco (CIS), denunció que el Alcalde de Sébaco, Luis Antonio Martínez Medal eligió a dedazo a la Junta Directiva de la Comunidad Indígena de Sébaco de manera provisional, irrespetando la elección y votos del pasado 18 de diciembre del año pasado donde él salió electo. Chavarría declara que esta escogencia hecha por el edil sandinista, tiene como trasfondo el querer adueñarse y usurpar más de 24 mil hectáreas de terreno, ubicados en zona fértil del valle de Sébaco, las cuales son utilizadas para la producción de arroz y hortalizas, y cuyo propietario es la CIS. Una denuncia pública señala que Martínez es desestabilizador del Gobierno Indígena, y guarda resentimiento contra la Junta Directiva de la Comunidad Indígena, después que estos emitieran una resolución donde le devolvían el derecho sobre la propiedad a la indígena Melania López Espinoza, a quien supuestamente el Alcalde había usurpado el terreno poniéndolo a nombre de su esposa Martha Kenia Vílchez y posterior negociaba su venta. La CIS hace responsable al edil de establecer una alianza y financiamiento para que delincuentes se hayan tomado las oficinas de la Comunidad Indígena el pasado 1° de diciembre, logrando la entrega de una certificación ilegal a otras personas imponiéndolos como Junta Directiva de una Comunidad Indígena provisional por un periodo de 1 año. La CIS exige que se cumpla con el Decreto 5934 que aprueba el Convenio entre Pueblos Indígenas y Tribales, donde se reconoce la aspiración de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y de su desarrollo económico. Demandan al Poder Judicial que restituya a la Comunidad Indígena de Sébaco, el derecho a su autodeterminación, que se respeten las autoridades electas y que se promueva acción penal contra los vándalos que se tomaron las oficinas de la CIS. En comunicación con el Alcalde Martínez Medal, argumenta que el señor Chavarría Dávila ya no es presidente de la Comunidad Indígena de Sébaco y que la nueva Junta Directiva no la implantó él, sino un Consejo de Ancianos del municipio, el que ya está incorporada al Registro de la Propiedad. “Este señor ya no es presidente porque el Consejo de Ancianos legal que está en los estatutos de la Comunidad Indígena son los que pusieron a la nueva Junta Directiva por la ilegalidad de las elecciones amañadas, tramposas que él hizo. Entonces no es la Alcaldía que los puso, porque aquí se hace cuando el Consejo de Ancianos manda la certificación y nosotros lo que hacemos como gobierno municipal, no como alcalde, sino como consejo es asegurar la buena andanza de esta directiva. Esta directiva el Consejo de Ancianos la instaló provisional por 1 año para realizar el proceso de elecciones que se va a dar en diciembre”, declaró el edil a 100% Noticias. Martínez Medal, explica que las elecciones amañadas se dieron porque “no se trabajó con un padrón indígena correcto, pero eso lo miran los indios, no lo miramos nosotros, eso es lo que dicen ellos el Consejo de Ancianos, ellos dictaron y dieron esa certificación y lo mandaron al Consejo Municipal y nosotros certificamos”. Al preguntarle por la supuesta usurpación de las hectáreas de terreno de la CIS y sobre la propiedad de la señora Melania López Espinoza, este argumentó que “eso es falso, aquí yo no tengo ningún interés, el interés es trabajar por nuestra población, en nuestro municipio, eso es lo que nosotros queremos que se trabaje bien, no es otra cosa, si él así lo mira así, pues se equivoca… Eso (propiedad de López Espinoza) ya lo entregaron, no tengo que ver nada, eso no cabe ya. Eso lo tiene ella en su poder, si es un solarcito de 20 x 20, esas son las tierras fértiles”, finalizó el Alcalde.

