MADRE DE NIÑA ASESINADA EN PUEBLO NUEVO DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE

7:50 a.m.

La señora Flora Adelina Espinoza, madre de la niña Yesbeling María Espinoza Calero de 12 años, denunció que un hermano de Yorbin José Calderón Jiménez, involucrados en el crimen de su hija, está amenazando de muerte a sus familiares. “No quiero que aparezca otro muerto en mi familia, que me ayude la Policía que me apoye”, dijo Espinoza durante la audiencia especial realizada este viernes en el caso de Yesbeling, además señala que le lanzan piedras a la casa donde vivía junto a su hija, por lo que ha tenido que refugiarse en la casa de unos vecinos.Aún está prófugo el principal sospechoso del crimen, Rommel Jiménez Ponce del que se dice que podría entregarse a las autoridades policiales a través de los derechos humanos. En la audiencia la Defensoría Pública a cargo de Bertilda Moreno Alaniz presentó, una excepción para solicitar a la Juez del Juzgado Especializado de violencia doctora Lesbia Malena Tinoco, que se declarara incompetente para conocer la causa judicial contra Jorbin José, acusado del delito de asesinato agravado, en perjuicio de la niña Yesbeling María Espinoza Calero y remitiera al Juzgado de Distrito Penal de Audiencias. La excepción la presentó argumentando en el libelo acusatorio no se establece el vínculo de noviazgo con la niña, ni la conexidad para ejecutar el crimen contra la niña con Rommel José Jiménez Ponce, principal sospechoso del hecho y prófugo de la justicia. La fiscal del Ministerio Publico Marisela Pichardo se opuso a la excepción y solicitó a la judicial declararse competente, porque está plenamente indicado que Jorbin José, participó de manera simultánea y con conexidad con Rommel Jiménez Ponce en el asesinato de la niña, la que después de ser ultimada a machetazos y a garrotazos, fue atada a una piedra de 92 libras y amarrada con alambre y lanzada dentro de un pozo, donde fue encontrada hasta el 20 de Febrero después de haber desapareció el 24 de Noviembre del año pasado. La Juez del Juzgado Especializado de violencia doctora Lesbia Malena Tinoco Castellano, después de escuchar los argumentos de la Fiscal Auxiliar del Ministerio Publico Marisela Pichardo, se declaró competente para continuar con el proceso judicial, en contra del acusado Jorbin y fijó audiencia inicial para el próximo 13 de marzo. Con información y foto de La Voz del norte

