EL ORDEN PREDOMINÓ EN SAN JUAN DEL SUR DURANTE SEMANA SANTA

7:21 a.m.

La Semana Santa terminó, una de las playas más atractivas es la Bahía en San Juan del Sur, ubicado en el departamento de Rivas. Pero a diferencia de años anteriores a San Juan del Sur llegaron menos buses, pues este año no hubo transporte gratis, y menos vendedores ambulantes a los que las autoridades ubicaron cerca de las bodegas de Palacio y en el Malecón, mientras que a los vendedores de artesanías los acomodaron en el andén frente a la costa. Dueños de negocios sugieren a las autoridades instalar para semanas pico, toldos bonitos con diseño turco en sitios donde no tapen la vista ni obstaculicen las aceras para dar estética y no afear el destino. Entre los veraneantes predominaron los turistas de clase media, mientras que los visitantes de clase media alta prefirieron por irse hacia Tola. Mientras que en menor porcentaje estuvieron los visitantes que optaron por llevar comida preparada desde su casa, con bebidas llevadas en termos hacia la costa. Los restaurantes vendieron más que el año pasado, sin embargo los comerciantes y empresarios creen que si llegara más turistas de clase media alta triplicarían las ventas. Los hoteles se llenaron un 50% por reservación y 50% por contrato diario, entre los turistas extranjeros que visitaron San Juan del Sur predominaron los costarricenses. En el aspecto del tráfico vehicular, hubo mejoras en el orden vial, pues a algunos buses se les desvió hacia a otras playas de Rivas, asimismo funcionó el parqueo externo de vehículos grandes, lo que influyó en la fluidez vehicular y peatonal en las calles internas de la ciudad. La Policía hizo un gran trabajo, pues hubo controles en la carretera y en cada esquina de la ciudad. Durante la Semana Santa las autoridades sacaron a las prostitutas y travestis que se han posicionado del sector de Arribas Bar.

