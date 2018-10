MUERE PEATÓN TRAS SER ATROPELLADO POR RASTRA EN ESTELÍ

3:32 a.m.

Un peatón estiliano falleció este miércoles luego de ser arrollado por una rastra, frente al monumento ‘El Centenario’, en el departamento de Estelí.La víctima fue identificada como Alfredo Blandón Calderón, de 34 años de edad, quien minutos después del accidente fue asistido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí. Horas después murió debido a las graves lesiones que presentaba en una de sus piernas. Según testigos, el conductor Arnulfo Antonio Hércules, de 57 años y de origen salvadoreño, no tuvo la culpa, ya que el peatón se cruzó sin fijarse. "El muchacho de la rastra no tuvo que ver en nada, el peatón se cruzó de un solo, parece que no se fijó que la rastra venía cerca", aseguró a colegas de Telenorte, Juan José Soza, quien presenció el accidente.Por su parte, las autoridades policiales investigan el hecho. Foto cortesía: La Voz del Norte.