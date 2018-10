CAMPESINOS NO CREEN EN DIÁLOGO CONVOCADO POR GOBIERNO

El Movimiento Campesino Anticanal no cree en el diálogo nacional convocado por el Presidente Daniel Ortega, puesto que el Gobierno nunca ha prestado las condiciones para este tipo de negociaciones. “No creemos en el diálogo, aunque haya necesidad de estar ahí dentro de un diálogo, el diálogo de Nicaragua creemos que es como estar peinando, como estar maquillando, como estar divirtiendo a la gente, llamando la atención. Los campesinos en general no creemos en el supuesto diálogo, no por la Iglesia, no por los actores, sino por el Gobierno que nunca presta las condiciones para ese tipo de negociación”, refirió Nemesio Mejía, miembro del Movimiento Campesino Anticanal.Los campesinos además exigen al Gobierno que suspenda la militarización de los territorios como método de represión y amenaza. “Exigimos al Gobierno de Nicaragua suspender la militarización de los territorios como método de represión y amenazas a los campesinos como en el municipio de Punta Gorda, territorio de Bluefields. Exigimos el cese de hostigamiento de los líderes y lideresas de los estudiantes y al Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lagos y Soberanía”, dijo Elba Montiel, miembro del Movimiento Campesino Anticanal.

