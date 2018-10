EX FUNCIONARIO SANDINISTA DENUNCIA AGRESIÓN A SU HIJA POR PARTE DE LA JS

Nelson Artola Escobar, ex embajador de Nicaragua ante República Dominicana (2012-2017), y ex cónsul en la ciudad de Houston, Texas en Estados Unidos (2017), denunció a través de su cuenta de Facebook que, cinco miembros de la juventud sandinista golpearon y asaltaron a su hija, en la carretera de Jinotega. “Hace una hora agredieron físicamente a mi hija, 5 sujetos de la juventud sandinista, le golpearon rostro y cuerpo, le pusieron pistola en la cabeza para matarla, conozco a cada uno de estos criminales, el hecho ocurrió bajando la carretera de Jinotega a la par de la chispa, le robaron cartera, celular, dinero y hasta los exámenes de su tierna criatura que está grave, un buen samaritano taxista quiso ayudarla y lo retiraron a balazos”, escribió Artola.El ex funcionario del FSLN responsabilizó a las autoridades municipales y departamentales de Jinotega por el ataque. “A los jefes municipales y departamentales de estos enemigos de la vida y la paz los responsabilizo de esta macabra acción. No me apartaran de mi MILITANCIA SANDINISTA Y LUCHARÉ HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE MI VIDA POR UN FSLN COMO LO SOÑO SANDINO, CARLOS Y NUESTROS HÉROES Y MÁRTIRES, UN PARTIDO DE PAZ Y AMOR PARA TODOS. PATRIA LIBRE O MORIR”, agregó. El pasado 15 de mayo, Artola condenó al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la masacre de estudiantes y civiles durante las protestas en el país. Además, denunció la represión, humillación y tortura psicológica que él y otros funcionarios recibían de Murillo.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!