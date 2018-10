Joven es abandonado luego de haber sido secuestrado por dos meses por la Juventud Sandinista

Un joven denunció que el pasado 27 de abril fue secuestrado por personas encapuchadas

"Me cortaron con un bisturí para que yo hablara, me cortaron y me decían cuántos habíamos en la Upoli", fue parte del testimonio que brindó un joven, que omitió su nombre por seguridad, secuestrado por personas encapuchadas y que logró escuchar que eran de la Juventud Sandinista (JS).

El joven fue secuestrado el pasado 27 de abril y de acuerdo a las declaraciones la causa de su captura fue por apoyar a los estudiantes de la Upoli.

Según el testimonio, en el lugar donde lo mantuvieron secuestrado había otra persona, a quien también lo dejaron en libertad.

El joven expresó temer por su vida, ya que le advirtieron que si hablaba iban a matar a él y a su familia.

"Él vino en estado de shock, nervioso, casi desnudo, no podía ni hablar. Estaba llorando y nosotros tratamos de auxiliarlo. Tiene quemaduras por fricción, y en la parte latera del maléolo izquierdo un golpe contundente que le impide caminar", dijo uno de las enfermeras que atendió a la víctima.