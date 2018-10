Félix Maradiaga en recuperación tras ataque de turbas orteguistas

Félix Maradiaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas ( IEEPP), grabó un video donde expresa que se encuentra bien, y que a pesar de la golpiza recibida por simpatizantes del FSLN, manda un mensaje de "no tener miedo".

"Yo estoy bien. Mejorando muy pronto, afortunadamente las heridas no fueron de gravedad, les estaré acompañando y les pido no perder la esperanza. Gracias y vamos a salir de esta tiranía, vamos a salir no tengamos miedo", señaló.

Maradiaga aprovechó para referirse a la marcha Juntos somos un volcán: "Estoy impresionado por las imágenes de la marcha, muy contento por el entusiasmo cívico que ha mostrado Nicaragua por estar pronto en tránsito hacia la libertad", agregó.