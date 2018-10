"Me dolió perder una pierna, pero no tanto como perder a mi hijo", el dolor de un padre ex seguidor de Daniel Ortega

7:35 a.m.

Álvaro Gómez es uno de los muchos padres que perdió a su hijo. Un 21 de abril, la policía asesinó a Álvaro, de 23 años, en Monimbó, Masaya. Él estaba en uno de las barricadas.

“Me dolió la pérdida de mi pierna, pero no tanto como mi hijo, no hay un día a partir del 21 de abril que no haya llorado, ha sido muy duro”, expresó entre lágrimas Gómez.

“Da coraje y que luego que nosotros luchamos en el ochenta para mantenerlo en el poder a Ortega, mande ahora asesinar a los hijos, a los nietos de los que lo mantuvieron en el poder”, dijo Álvaro Gómez, quien perdió una pierna en la lucha contra la dictadura de Somoza.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), informó que del 19 abril al 10 julio, se registran 351 personas asesinadas durante las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega. Además, hay 2 mil 100 heridos.