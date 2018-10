Policía confirma detención de Medardo Mairena y lo acusa de muertos en Morrito

Medardo es acusado de ser uno de los cabecillas y organizador de los tranques a "nivel nacional".

La Policía Nacional acusó a Medardo Mairena, líder campesino y miembro de la Alianza Cívica, como el autor del ataque en Morrito, Río San Juan. Mairena fue retenido este mediodía por Migración en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua.

A través de un comunicado, la Policía señala que capturó al "terrorista Medardo Mairena Sequeira cuando pretendía huir del país". "Organizó y ordenó el ataque a la Delegación de Policía y oficinas de la Alcaldía en Municipio Morrito", reza el comunicado.

Para Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, don Medardo viajaría a Estados Unidos, cuando fue detenido por Migración en el Aeropuerto.

"La Comisión Permanente de Derechos Humanos vino al aeropuerto para preguntar a Migración pero no nos dan respuesta, no quieren dar razón, abordamos a dos comionados y tampoco dan información de Medardo Mairena, igual preguntamos a la línea aérea, America Airlines y no sabían nada.", dijo Cuevas.

Ante el comunicado que emitió la Policía Nacional sobre la detención de Medardo, Pablo Cuevas dijo que hace "acusaciones injuriosas y califa a Medardo como terrorista y una cantidad de epítetos, lo cual es una reacción irresponsable característica de la Policía".

Asimismo manifestó que "está en investigación pero ya la Policía lo califica como terrorista que fue el que el asesinó a los policías en Morrito. Las autoridades de la policía deberían de saber que existe un principio de constitucionalidad que se llama presunción de inocencia y que no pueden decirle a alguien que cometió un crimen sin que se haya juzgado, porque apenas está iniciando el proceso y se tiene que hablar de presunción".

Finalizó diciendo que Medardo es inocente y que esta detención es una "patraña más de la policía".