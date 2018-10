Paramilitares no dejan de disparar contra estudiantes de la UNAN-Managua

Los jóvenes han permanecido en el recinto universitario para protestar en contra del régimen de Ortega, que ha impuesto una dictadura en Nicaragua y ha dejado más de 350 muertos desde el mes de abril.

Estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, fueron atacados por paramilitares enviados por el gobierno de Daniel Ortega, esta tarde de viernes 13 julio.

Los jóvenes han permanecido en el recinto universitario para protestar en contra del régimen de Ortega, que ha impuesto una dictadura en Nicaragua y ha dejado más de 350 muertos desde el mes de abril.

Los estudiantes manifestaron que los paramilitares lograron entrar al recinto universitario y quemaron la escuelita Arlen Siú que fungía para dar educación a los hijos de los trabajadores de la UNAN-Managua.

Ante el ataque los jóvenes, se tuvieron que resguardar en la iglesia de la Divina Misericordia. Se reportan siete heridos entre ellos uno de gravedad, al que le dispararon en su pierna.

Los paramilitares al darse cuenta que los jóvenes se encuentran en la iglesia decidieron atacar el templo, donde además está el periodista del Washington Post, Joshua Partlow, sacerdotes, doctores y varios periodistas.

A las 10:05 de la noche los Cruzrojistas pudieron acceder a la iglesia para atender a las personas heridos. Los paramilitares no dejaban pasar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y ambulancias para atender a los lesionados.

Según Álvaro Leiva, de la ANPDH, varios heridos eran trasladados al hospital Vivian Pellas, pero fueron interceptados por la Policía y se los llevaron detenidos.

La Comisión de Verificación y Seguridad de @de_mediacion esta lista esperando con ambulancias que se autorize la entrada en la Parroquia Divina Misericordia en #Nicaragua donde están atrapados heridos y periodistas estrangeiros. Pero siguen los disparos que impiden la entrada. pic.twitter.com/8hbBP0Wcfd

— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) 14 de julio de 2018

Francisco Palmieri, secretario de Estado adjunto para Latinoamérica, también condenó el ataque perpetuado por el gobierno de Daniel Ortega.

Condenamos los ataques de parapolicías afines al gobierno de #Nicaragua contra los estudiantes de la UNAN Managua y pobladores de Masaya y la detención del líder campesino Medardo Mairena. Esta violencia para intimidar y reprimir a la población debe cesar inmediatamente. — Francisco Palmieri (@WHAAsstSecty) 14 de julio de 2018

El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, ha seguido el ataque del que son víctimas estudiantes y varias personas que se encuentran dentro de la iglesia Divina Misericordia. Por otro lado respozabiliza a Daniel Ortega si algo les llega a pasar a los empleados de la embajada de Estados Unidos, ya que reportan disparos cerca de donde viven.

Also the neighborhood where many U.S. embassy employees live is under attack. That is not a coincidence. Ortega, his wife (who is also the VP of #Nicaragua) & those empowering him will be held directly responsible if any hard should come to any U.S. personnel or their families — Marco Rubio (@marcorubio) 14 de julio de 2018

"También el vecindario donde viven muchos empleados de la Embajada de Estados Unidos está bajo ataque. Eso no es una coincidencia. Ortega, su esposa (que es también la Vicepresidenta de # Nicaragua) y aquellos que le dan poder será directamente responsable si cualquier duro debe llegar a cualquier personal de Estados Unidos o sus familias."

Divine Mercy parish church in #Nicaragua under attack by Ortega paramilitary gang. Serious injuries but Ortega not allowing medical personnel to enter. This is part of coordinated simultaneous attacks tonight by these gangs in several places including the National Univ #UNAN https://t.co/Spd62TVw19 — Marco Rubio (@marcorubio) 14 de julio de 2018

"Iglesia parroquial de la Divina Misericordia en # Nicaragua bajo ataque de la banda paramilitar Ortega. Lesiones graves pero Ortega no permite que el personal médico entre. Esto es parte de los ataques simultáneos coordinados esta noche por estas pandillas en varios lugares, incluyendo la Univ # UNAN nacional"

After their paramilitary gang attacked church & natl univ #UNAN tonight the Ortega regime must immediately end the attack,allow the injured to be taken to hospital, release U.S. journalist @partlowj immediately from & allow everyone else to leave as soon as possible #Nicaragua — Marco Rubio (@marcorubio) 14 de julio de 2018