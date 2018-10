“Llegó el momento de decir ‘me voy’”, dice Pepe Mujica a Ortega

El Senado uruguayo aprobó una moción que condena los hechos de represión en Nicaragua, y exigen a Ortega “el cese inmediato de la violencia contra el pueblo nicaragüense”.

El Senado uruguayo condenó por unanimidad la represión del Gobierno de Daniel Ortega. Entre los senadores estuvo la intervención del expresidente de Uruguay José Pepe Mujica, quien le dijo a Daniel Ortega que hay momentos en la vida en los que hay que decir “me voy”.

“Me siento mal porque conozco gente tan vieja como yo, porque recuerdo nombres y compañeros que dejaron la vida en Nicaragua peleando por un sueño y siento que me han pedido que interceda con el Papa para que haga algo y dije ‘no’. Y me han dicho de un lado y me han dicho del otro. Y siento que algo que fue un sueño, se desvía, cae en autocracia y entiendo que quienes ayer fueron revolucionarios, perdieron el sentido de que en la vida hay momentos en los que hay que decir ‘me voy’”, expresó Mujica.

Los senadores, instan a Daniel Ortega a participar de instancias de diálogo y demanda la realización de elecciones libres y transparentes.

“Es un régimen que además de corrupto y depredador del medio ambiente, es autoritario y violento”, opinó el senador independiente Pablo Mieres.

“No se puede decir que este es un régimen popular, es populismo y del más duro”, afirmó el senador nacionalista Lacalle Pou.

Mientras tanto, el senador colorado José Amorín Batlle aseguró que es necesario condenar al Gobierno de Nicaragua “con la misma fuerza y entusiasmo con que condenábamos a la dictadura de Somoza”.