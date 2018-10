Ileana Ros-Lehtinen: Ortega justificó acciones repugnantes

"Daniel Ortega se atreve a culpar al pueblo nicaragüense por su violencia y abusos de derechos humanos", dijo Ileana al ver la entrevista que le realizaron a Ortega en Fox News.

La congresista Ieana Ros-Lehtinen criticó la intervención de Daniel Ortega en la entrevista que le realizó Fox News, manifestando que no se le debería dar una plataforma "para justificar acciones repugnantes".

En Twitter, Ieana dijo: "En @SpecialReport #DanielOrtega se atreve a culpar al pueblo nicaragüense por SU violencia y abusos d #DDHH. Este miércoles, debatiremos mi resolución n el pleno condenando al régimen d #Ortega y urgiendo a naciones responsables q lo responsabilicen por violencia #SOSNICACARAGUA".

Asimismo indicó que el pueblo de Nicaragua es quien lo quiere fuera del poder, debido a que su gobierno ha asesinado más de 350 personas, por otro lado exigió al senado estadounidense a que se apruebe la Ley Nica Act, que exige al gobierno de Daniel Ortega a realizar elecciones libres, respetar los derechos humanos y restablecer la institucionalidad en el país, sino no serán aprobados los préstamos que gestione Nicaragua ante los organismos financieros internacionales en los que Estados Unidos tiene influencia.

El pueblo d #Nicaragua quiere a #Ortega fuera. Están protestando p democracia y respeto d #DDHH. Debemos continuar denunciando los atropellos a nicaragüenses y no darle plataforma a régimen p justificar acciones repugnantes. Senado debe aprobar mi #NICAAct ahora! #SOSNicaragua

En exclusiva para Fox News, un canal estadounidense, Daniel Ortega negó que las marchas de los autoconvocados hayan sido atacadas, asimismo dijo que no se ha negado atención hospitalaria a los manifestantes, tampoco los sacerdotes han sido agredidos y para colmo, los grupos paramilitares no son pagados por su gobierno y no acepta adelantar elecciones.