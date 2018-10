Recaudan fondos para persona con discapacidad

El Santa Claus Nica, Víctor Rosales, está llevando a cabo la colecta, ya que espera recaudar el dinero para comprarle un terreno y construirle una casa.

Esta mañana se realizó una colecta en beneficio al señor Marvin Antonio Martínez, quien es una persona no vidente y tiene problemas para caminar. Él se dedica a vender caramelos ambulantemente y unos delincuentes le robaron sus productos.

Martínez es una persona que nació ciega y para movilizarse se desplaza en un triciclo rústico, en el cual vende sus caramelos, para poder sobrevivir.

"Yo necesito que me ayude la población para hacer mi casita y ayudarme con la venta, porque todo lo que fíe me lo robaron, las personas se fueron y no me pagaron", dijo Martínez.

El Santa Claus Nica, Víctor Rosales, está llevando a cabo la colecta, ya que espera recaudar el dinero para comprarle un terreno y construirle una casa, para que Martínez tenga una pulpería.

"Estaremos hasta las 6 de la tarde en la gasolinera de Metrocentro pidiéndote de tu ayuda para poderle comprarle un terrenito a este joven que no tiene quien le ayude", expresó Rosales.